Фуркад: то, что гимн перепутали, я понял даже раньше, чем русские ребята

Французский биатлонистпрокомментировал ситуацию с перепутанным организаторами чемпионата мира по биатлону в Хохфильцене гимном России во время награждения российской мужской эстафетной четвёрки. Победители чемпионата мираисполнили гимн без музыки.«Не знаю, что за музыку они там поставили, но я сразу сказал Беатриксу: «Кажется, это не российский гимн». И вроде бы я это понял даже раньше, чем русские ребята. Вокал Цветкова? Утром я посмотрел видео с награждения, и на пьедестале мне казалось, что он поёт лучше, чем оказалось на самом деле», — сказал Фуркад в эфире «Матч ТВ».