Резцова: я готова помочь сборной, знаю, что нужно делать, но меня не зовут

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Анфиса Резцова оценила выступление сборной России на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене. Россияне завоевали две медали — золотую (в мужской эстафете) и бронзовую (в смешанной эстафете).
«Я считаю прошедший чемпионат мира неудачным, потому что бронза в смешанной эстафете и золото в мужской — это маловато. Если мужчины на турнире сделали хоть что-то, то женщины — вообще ничего.
Команде нужен психолог и хороший тренер. При всём уважении к Виталию Норицыну, ему не хватает опыта, он — сырой. Рикко Гросс — великий спортсмен и хороший тренер, но ему не дают работать. Если бы его оставили в покое, у нас были бы другие результаты.
Почему женщины снова без наград? Это недоработка команды в целом, нарушена система подготовки. Кто показал результат у мужчин? Только Шипулин, который готовился отдельно. Я всегда говорю, что готова помочь сборной. Я знаю, что нужно делать, но меня не зовут в команду.
Нужно подключать молодёжь. Если её не брать на турниры, то она уедет в другие страны. Молодёжь следует обкатывать и пробовать постоянно, тогда у нас будет шанс на Олимпийских играх — 2018 в Корее. Также необходимо вернуть опальных тренеров, таких как Анатолий Хованцев, Владимир Аликин и Валерий Польховский. Они действительно сейчас могут помочь», — цитирует Резцову «Лента.ру».