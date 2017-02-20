Слепцова: на чемпионатах мира меня не будет, но надеюсь попасть на Олимпиаду

Российская биатлонисткаподтвердила, что прошедший чемпионат мира в Хохфильцене стал для неё последним.«Я по-прежнему буду выступать на соревнованиях и откладывать лыжи в сторону пока не собираюсь, но в чемпионатах мира принимать участия больше не планирую. Олимпиада? Надо действовать постепенно, ведь ещё текущий сезон не завершён. Весной я приму решение по поводу своего будущего. Сейчас важно закончить год, а потом я передохну и подумаю над дальнейшими планами.Такие решения нужно принимать самостоятельно, а не с подачи тренеров или близких. Необходимо самой прочувствовать ситуацию и выбрать единственно правильный путь. Советчиков всегда хватает. Кто-то советует продолжать карьеру, кто-то, наоборот, считает, что мне пора её завершить. Но мало кто понимает, какую работу проделывают спортсмены.Моё решение было обдумано и тщательно взвешено, оно не возникло спонтанно. Я все решения принимаю сама, чтобы потом не было чувства сожаления. На чемпионатах мира меня не будет, но впереди Олимпийские игры, и я надеюсь, что у меня хватит сил и терпения для того, чтобы отобраться на главный старт четырёхлетия.На этом чемпионате мира показала то, на что была готова. Хочу подчеркнуть, что после чемпионата Европы в Польше, который прошёл в конце января, очень устала. Я отдала там все силы и тогда не мыслила о том, что попаду на чемпионат мира. Полагала, что континентальным первенством всё и ограничится. Когда ехала в Хохфильцен, то думала, что останусь запасной, но приняла участие практически во всех гонках. В эстафете бежала на морально-волевых. Я нигде не экономила силы, а делала всё от себя зависящее и выкладывалась без остатка», — сказала 30-летняя спортсменка в интервью RT.