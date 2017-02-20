На Сибирском фестивале кёрлинга установлен рекорд по числу участников

На Сибирском фестивале кёрлинга, прошедшем на минувшей неделе в Красноярске, приняло участие рекордное количество человек, а также было задействовано рекордное число ледовых дорожек, сообщает пресс-служба Федерации кёрлинга России.В общей сложности в турнирах и мастер-классах по кёрлингу приняли участие 3913 человек. В рамках фестиваля прошёл чемпионат Сибирского федерального округа в дисциплине «микст», первый чемпионат России по напольному кёрлингу, Кубок Красноярского края по кёрлингу, Кубок города Красноярска, семинары для судей, волонтеров и айсмейкеров. Мероприятия проводились на 27 различных площадках города во всех районах Красноярска, на 56 ледовых дорожках.Первый Сибирский фестиваль стал самым массовым событием в истории российского кёрлинга.