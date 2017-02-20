Слепцова не слышала оскорблений на трассе во время чемпионата мира

Российская биатлонисткарассказала, ощущала ли команда давление из-за допинговой истории во время чемпионата мира в Хохфильцене.«Никаких проблем не было. С иностранными спортсменами мы каждодневно перекидываемся парой слов и про допинг не говорим. Косых взглядов на нас нет. По крайней мере я этого не ощутила. Да и на трассе от болельщиков ничего обидного или оскорбительного в свой адрес не слышала.Что касается конфликта Шипулина с Фуркадом, то в женской команде мы старались об этом не говорить и лишний раз не затрагивать эту тему. Слава богу, что Мартен и Антон пожали друг другу руки и помирились. Два лидера мирового биатлона не должны находиться в ссоре», — сказала Слепцова в интервью RT.