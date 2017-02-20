Саблистка Великая пропустит сезон-2017

Олимпийская чемпионка 2016 года в команде саблисткапропустит сезон-2017, но не собирается отказываться от своих планов выступить на Олимпиаде 2020 года в Токио.«На данный момент я ещё отдыхаю от соревнований. Пропущу этот сезон, тем более я обсуждала это с тренерами и руководством федерации, чтобы побыть с семьёй и получить достаточное время на восстановление. Начну готовиться к выступлению на Олимпиаде в Токио по окончании этого сезона», — приводит слова Великой ТАСС.В активе Великой также две серебряные медали личных соревнований Игр 2012 и 2016 годов. Она семикратная чемпионка мира и 11-кратная чемпионка Европы.