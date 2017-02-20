Левитин: нужно менять правила, чтобы сделать настольный теннис более зрелищным

Председатель попечительского совета Федерации настольного тенниса России, член президентского совета Международной федерации настольного тенниса, помощник президента РФсчитает, что пора менять правила игры в настольный теннис, чтобы сделать этот вид более зрелищным.«Почему обсуждают большой теннис и футбол, а про настольный теннис — тишина? Потому что они более зрелищные. На них делают ставки букмекеры. Сегодня спорт — это шоу с элементами бизнеса. Настольный теннис пока от всего этого очень далек.Время покажет. Но ясно, что нужно менять правила, чтобы сделать настольный теннис более зрелищным. Мы уже вышли с предложением в качестве пилотного проекта поменять некоторые правила проведения соревнований. Наши коллеги из европейских стран поддержали эти инициативы. Например, мы играем сейчас только одним мячом. И если он улетел за площадку, то нужно долго ждать, пока спортсмен его подберёт.Мы уже сейчас играем по новым правилам в российском чемпионате. Мячи находятся у судьи, которые он подаёт спортсменам. Получается динамичней, зрелищней. Не всем спортсменам это нравится, потому что кто-то отдыхал, пока подбирали мяч. Впрочем, не всё надо менять в наших правилах. Например, мы пробуем играть до 11 очков, а не на больше-меньше с разрывом в два очка, как сейчас принято. Но игра до 11 очков смотрится лучше, сохраняется интрига, и игра не затягивается», — приводит слова Левитина «Российская газета».