Все российские гроссмейстеры сыграли вничью в 3-м туре этапа Гран-при FIDE в ОАЭ

Все российские гроссмейстеры завершили вничью свои партии третьего тура этапа Гран-при FIDE в Шардже (ОАЭ). Дмитрий Яковенко черными фигурами сыграл вничью с китаянкой Хоу Ифань. Партия завершилась после 34-го хода. Ян Непомнящий разошёлся миром с испанцем Франсиско Вальехо, Александр Грищук — с армянином Левоном Ароняном, Евгений Томашевский — с Салемом Салехом из ОАЭ, Александр Рязанцев — с китайцем Ли Чао.
Вничью завершились и ещё три партии: Максим Вашье-Лаграв (Франция) – Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан), Майкл Адамс (Англия) – Павел Эльянов (Украина), Дин Лижэнь (Китай) – Йон Людвиг Хаммер (Норвегия). И лишь американец Хикару Накамура взял верх над венгром Рихардом Раппортом.
Единоличным лидером является Вашье-Лаграв (2,5 очка), далее следуют Мамедьяров, Накамура и Адамс (по 2 балла). Россияне Непомнящий, Грищук, Яковенко и Рязанцев набрали по 1,5 балла.