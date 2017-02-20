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Все российские гроссмейстеры сыграли вничью в 3-м туре этапа Гран-при FIDE в ОАЭ

20 февраля 2017, понедельник. 22:39. Другие
Все российские гроссмейстеры завершили вничью свои партии третьего тура этапа Гран-при FIDE в Шардже (ОАЭ). Дмитрий Яковенко черными фигурами сыграл вничью с китаянкой Хоу Ифань. Партия завершилась после 34-го хода. Ян Непомнящий разошёлся миром с испанцем Франсиско Вальехо, Александр Грищук — с армянином Левоном Ароняном, Евгений Томашевский — с Салемом Салехом из ОАЭ, Александр Рязанцев — с китайцем Ли Чао.

Вничью завершились и ещё три партии: Максим Вашье-Лаграв (Франция) – Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан), Майкл Адамс (Англия) – Павел Эльянов (Украина), Дин Лижэнь (Китай) – Йон Людвиг Хаммер (Норвегия). И лишь американец Хикару Накамура взял верх над венгром Рихардом Раппортом.

Единоличным лидером является Вашье-Лаграв (2,5 очка), далее следуют Мамедьяров, Накамура и Адамс (по 2 балла). Россияне Непомнящий, Грищук, Яковенко и Рязанцев набрали по 1,5 балла.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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20 февраля 2017, понедельник
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