Все российские гроссмейстеры сыграли вничью в 3-м туре этапа Гран-при FIDE в ОАЭ

Все российские гроссмейстеры завершили вничью свои партии третьего тура этапа Гран-при FIDE в Шардже (ОАЭ).черными фигурами сыграл вничью с китаянкой Хоу Ифань. Партия завершилась после 34-го хода.разошёлся миром с испанцем Франсиско Вальехо,— с армянином Левоном Ароняном,— с Салемом Салехом из ОАЭ,— с китайцем Ли Чао.Вничью завершились и ещё три партии: Максим Вашье-Лаграв (Франция) – Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан), Майкл Адамс (Англия) – Павел Эльянов (Украина), Дин Лижэнь (Китай) – Йон Людвиг Хаммер (Норвегия). И лишь американец Хикару Накамура взял верх над венгром Рихардом Раппортом.Единоличным лидером является Вашье-Лаграв (2,5 очка), далее следуют Мамедьяров, Накамура и Адамс (по 2 балла). Россияне Непомнящий, Грищук, Яковенко и Рязанцев набрали по 1,5 балла.