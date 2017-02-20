В МОК не поддерживают идею Баха разом выбрать столицы Игр 2024 и 2028 годов

Несколько влиятельных членов Международного олимпийского комитета (МОК) выступили против инициативы главы организации Томаса Баха одновременно выбрать города проведения летних Олимпийских игр 2024 и 2028 годов, сообщает Inside the Games.
Таким образом Бах решил не обидеть претендентов на проведение Игр-2024 — Лос-Анджелес и Париж. Их третий конкурент, Будапешт, близок к тому, чтобы снять свою кандидатуру. По идее Баха проигравший борьбу за Игры-2024 сможет получить право проведения следующей Олимпиады. Причём решение должно быть принято одновременно на сессии МОК 13 сентября в Лиме.
Однако высокопоставленные чиновники в МОК считают, что этот план несправедлив по отношению к другим городам, которые могли бы включиться в гонку за проведение Игр-2028. К тому же рискованно отдавать кому-либо проведение Игр за 11 лет. Да и вообще подобное развитие событий не соответствует действующим правилам МОК.