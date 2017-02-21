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Привалов: нужно корректировать олимпийскую подготовку Шипулина

21 февраля 2017, вторник. 00:16. Другие
Двукратный призёр Олимпийских игр, заслуженный тренер СССР по биатлону Александр Привалов подвёл итоги чемпионата мира в Хохфильцене.

«Две медали — удовлетворительный результат. Особенно порадовала победа в мужской эстафете. Наши болельщики заждались крупного успеха, и он наконец-то пришёл. Здорово проявили себя Бабиков и Шипулин. Жаль, у Бабикова не пошло в индивидуальных гонках, но я верю, что у него ещё будут шансы проявить себя. По женской сборной у меня только вопросы.

С Шипулиным нужно серьёзно работать, корректировать его олимпийскую подготовку. Он должен на равных бороться с Фуркадом, а не весь сезон проигрывать ему порядка 30 секунд. Когда они выступали в юниорах, Антон всегда обыгрывал Мартена. Если к Олимпиаде тренеры сделают правильные выводы, то Шипулин сможет превзойти Фуркада и стать чемпионом в индивидуальной гонке. Француз не железный, он тоже допускает ошибки. И нынешний чемпионат это только подтвердил», — приводят слова Привалова «Известия».
Источник: Известия Сообщить об ошибке
Теги
Сборная России — Биатлон Антон Бабиков Антон Шипулин Чемпионат мира по биатлону 2017
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