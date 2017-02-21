Привалов: нужно корректировать олимпийскую подготовку Шипулина

Двукратный призёр Олимпийских игр, заслуженный тренер СССР по биатлонуподвёл итоги чемпионата мира в Хохфильцене.«Две медали — удовлетворительный результат. Особенно порадовала победа в мужской эстафете. Наши болельщики заждались крупного успеха, и он наконец-то пришёл. Здорово проявили себя Бабиков и Шипулин. Жаль, у Бабикова не пошло в индивидуальных гонках, но я верю, что у него ещё будут шансы проявить себя. По женской сборной у меня только вопросы.С Шипулиным нужно серьёзно работать, корректировать его олимпийскую подготовку. Он должен на равных бороться с Фуркадом, а не весь сезон проигрывать ему порядка 30 секунд. Когда они выступали в юниорах, Антон всегда обыгрывал Мартена. Если к Олимпиаде тренеры сделают правильные выводы, то Шипулин сможет превзойти Фуркада и стать чемпионом в индивидуальной гонке. Француз не железный, он тоже допускает ошибки. И нынешний чемпионат это только подтвердил», — приводят слова Привалова «Известия».