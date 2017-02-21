Барнашов: в сборной РФ должна быть молодёжь, у которой есть перспективы роста

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Барнашов подвёл итоги выступления женской команды России на чемпионате мира в Австрии.
«Соглашусь с Александром Тихоновым: по женской команде нужно «хирургическое вмешательство». Сейчас это не команда. Да, есть Татьяна Акимова. Хорошая девочка, с которой надо работать, особенно в стрелковой подготовке. В перспективе она может подтянуться до звёзд современного биатлона. Есть Ира Старых, которая здорово проявила себя в Хохфильцене. И наконец, есть Ольга Подчуфарова, второй год подряд испытывающая проблемы с физической формой. По остальным сказать нечего — их места должны занять молодые биатлонистки, у которых есть перспективы роста», — приводят слова Барнашова «Известия».