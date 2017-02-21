Левитин: МОК предварительно подтвердил ОКР участие в Олимпиаде 2018 года

Вице-президент Олимпийского комитета России, помощник президента РФ Игорь Левитин рассказал о мерах, которые принимает Россия по борьбе с допингом после доклада комиссии ВАДА под руководством Макларена.
«Была создана независимая антидопинговая комиссия во главе с авторитетным Виталием Смирновым, которая проанализировала ситуацию с употреблением допинга в России и изучила международный опыт. Проект документа по итогам её работы уже есть. В нём всё расписано, все лучшие мировые практики и т.д. И главное, мы ждём вывода по второму докладу господина Макларена в Международный олимпийский комитет (МОК).
Что касается фамилий спортсменов, то их сообщили международным федерациям разных видов спорта. И они сами принимают решение, допускать россиян, заподозренных в допинге, к соревнованиям или нет. Паралимпийцев, к сожалению, пока не допускают к Олимпиаде в Корее. Это крайне вызывающе! Наш Паралимпийский комитет обращается в суды, так же как и другие наши спортсмены. Внушает оптимизм, что МОК предварительно подтвердил участие в Олимпиаде 2018 года нашему Олимпийскому комитету.
Принято решение о передаче антидопинговой лаборатории в МГУ. Одним из замечаний было то, что Министерство спорта не может быть учредителем такой лаборатории, и было предложено сделать учредителями Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Олимпийский и Паралимпийский комитеты страны.
Так что все рекомендации, которые были в первом докладе господина Макларена, выполнены. Теперь ждём дополнений по его второму докладу, по ним работаем, но пока нам не дают данные по конкретным фамилиям», — приводит слова Левитина «Российская газета».