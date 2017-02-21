Мякяряйнен не выступит на чемпионате мира по лыжным гонкам в Лахти

Бронзовая медалистка чемпионата мира по биатлону в Хохфильцене в масс-старте финка Кайса Мякяряйнен не выступит на чемпионате мира по лыжным гонкам, который пройдёт в Лахти с 22 февраля по 5 марта, сообщает официальный сайт федерации лыжного спорта Финляндии. Это решение было принято совместно тренерским штабом и спортсменкой.
«Я хотел, чтобы Кайса при необходимости могла участвовать в эстафете и гонке на 30 км, но мы вместе приняли решение, которое и было объявлено», — сказал главный тренер сборной Финляндии по лыжным гонкам Рейо Юльхя.