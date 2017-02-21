Тарасов: за год до Олимпиады тренеров в сборной по биатлону менять нельзя

Олимпийский чемпион по биатлону Сергей Тарасов оценил работу тренерского штаба сборной России по итогам чемпионата мира в Хохфильцене и назвал неудовлетворительным результат Антона Шипулина. Сборная России на чемпионате мира завоевала две медали — золото в мужской эстафете и бронзу в смешанной.
«За год до Олимпиады, наверное, нет смысла менять главного тренера. Но лучшие результаты у нас были, когда Касперович отвечал за молодёжную команду, а главным был Владимир Аликин.
Не могу сказать, что на сто процентов удовлетворён работой Гросса, но за год до Олимпиады тренеров менять нельзя.
Выступление Шипулина? Звание чемпиона мира – престижное, но беда в том, что личных медалей опять нет. За четыре личных гонки – ни одной медали! Это неудовлетворительный результат для нашей страны», — цитирует Тарасова «Советский спорт».