Команды из России и Швейцарии приняли участие в Moscow Snow Polo Cup

«Московский Поло Клуб» был представлен двумя командами. Игроки первой выступали в синей форме: Борис Асоев (1), Егор Заостровцев (1), Марина Белякова (-2). За вторую команду в оранжевой форме сыграли: Екатерина Тюрина (-1), Александра Родзянко (-1), Михаил Родзянко (директор «Московского Поло Клуба» и игрок с самым высоким гандикапом в России – 3 балла)
Первыми на поле вышли команды «Поло Клуба Ветэ» и «Московский Поло Клуб-1». По итогам трёх чаккеров счёт составил 6:2 в пользу хозяев поля.
Во втором матче сразились команды «Московский Поло Клуб-2» и «СтандАрт». Сильнее оказались гости — 6:5.
«Синяя» команда «Московского Поло Клуба» и команда «СтандАрт» разделили переходящий кубок турнира Moscow Snow Polo Cup. Лучшим игроком была признана Александра Родзянко, а Азтека, на которой она играла, – лучшим поло-пони.