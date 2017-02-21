Команды из России и Швейцарии приняли участие в Moscow Snow Polo Cup

18 февраля в «Московском Поло Клубе» прошёл турнир Moscow Snow Polo Cup с участием команд из России и Швейцарии. За команду «Поло Клуба Ветэ» (Polo Club de Veytay, Швейцария) сыграли(гандикап 0),(-1),(-1). В состав команды «СтандАрт» вошли(0),(-1),(2).«Московский Поло Клуб» был представлен двумя командами. Игроки первой выступали в синей форме:(1),(1),(-2). За вторую команду в оранжевой форме сыграли:(-1),(-1),(директор «Московского Поло Клуба» и игрок с самым высоким гандикапом в России – 3 балла)Первыми на поле вышли команды «Поло Клуба Ветэ» и «Московский Поло Клуб-1». По итогам трёх чаккеров счёт составил 6:2 в пользу хозяев поля.Во втором матче сразились команды «Московский Поло Клуб-2» и «СтандАрт». Сильнее оказались гости — 6:5.«Синяя» команда «Московского Поло Клуба» и команда «СтандАрт» разделили переходящий кубок турнира Moscow Snow Polo Cup. Лучшим игроком была признана Александра Родзянко, а Азтека, на которой она играла, – лучшим поло-пони.