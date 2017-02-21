ВФЛА направила в IAAF заявки от Соломатина, Шестопалова, Макаренко и Головина

Референт по международным вопросам Всероссийской федерации лёгкой атлетикисообщила, что ВФЛА направила в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций заявки на участие в международных соревнованиях от легкоатлетов. В случае положительного ответа они смогут принимать участие в международных стартах под нейтральным флагом.При этом Трущенкова подчеркнула, что перечисленные спортсмены не претендуют на участие в чемпионате Европы, который пройдёт 3-5 марта в Белграде, сообщает ТАСС.