Польховский: после ЧМ, думаю, Шипулин понял, что Фуркада можно побеждать

Бывший главный тренер сборной России по биатлонуоценил выступление сборной России на прошедшем в Хохфильцене чемпионате мира. Россияне завоевали две медали — золото в мужской эстафете и бронзу в смешанной.«Из 11 комплектов медалей мы взяли одно золото и одну бронзу. За три года мы имеем два золота, серебро и одну бронзу. Моя позиция – это довольно-таки мало. Да, мы взяли золото в эстафете – ребята были на высоте, сложилось буквально всё. А, например, сборная Норвегии впервые с 1999 года не завоевала на чемпионате мира ни одной золотой медали. Можно сослаться на это, но нас подобное не должно волновать. Это должно волновать норвежцев. Не получилось что-то и у других команд. Но у нас, кроме Шипулина, реально никто не претендовал на призовые места в личных гонках. Из девочек яркое впечатление произвела Старых, которая после успешного чемпионата Европы отбежала и весь чемпионат мира.В функциональном плане Антон проигрывал в этом году в спринте полминуты, но прибавлял от старта к старту, чего не сделал даже Фуркад. Это говорит о том, что функционально Шипулин подвёлся на достойном уровне. В стрелковой части, конечно, у него есть особенности. Он очень ответственный человек, много переживает. Мера ответственности, которую Антон взял на себя, уйдя на подготовку в своей группе, велика. Некоторые его травили за то, что он работал отдельно. И в последний момент Шипулин психологически не выдерживал, принимал решения, несколько не адекватные ситуации. Но это вещи поправимые. После этого чемпионата, думаю, он понял, что Фуркада можно побеждать», — цитирует Польховского «Спорт-экспресс».