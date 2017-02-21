Определён состав сборной РФ по биатлону на юниорский и юношеский ЧМ

Стал известен состав сборной России на юниорский и юношеский чемпионат мира по биатлону, который стартует в Осрблье (Словакия) 22 февраля, сообщает официальный сайт СБР.
Состав сборной России
Юниоры: Игорь Малиновский, Никита Поршнев, Кирилл Стрельцов, Василий Томшин, Никита Лобастов.
Юниорки: Валерия Васнецова, Ксения Жужгова, Екатерина Мошкова, Кристина Резцова, Елизавета Каплина.
Юноши: Саид Каримулла Халили, Александр Мяконький, Степан Парфёнов, Илья Новопашин, Вячеслав Шелепов.
Девушки: Екатерина Санникова, Анастасия Рассказова, Анастасия Гореева, Владислава Гаврилова, Кристина Егорова.