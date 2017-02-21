Маслова: Шипулин в отличной форме, но психология порой сказывается на стрельбе

Сестра российского биатлонистаоценила выступление брата на прошедшем в Хохфильцене чемпионате мира. Антон завоевал золото в мужской эстафете и бронзу — в смешанной.«После финиша золотой для наших эстафеты у меня долго дрожали руки от эмоций. Не сразу даже смогла сообщением поздравить брата. Безумно рада за него.Мы понимаем, что он в такие моменты «на разрыв». Допинг-контроль, пресс-конференция, церемония награждения. Поэтому пишем ему СМС и ждём ответа. Как только у него появляется возможность, он отвечает. Первый звонок у Антона – жене, второй – родителям. Голос у Антона показался уставшим, но очень счастливым. Этого золота Антон ждал давно.Четвёртое место в масс-старте? Лыжня была разбитой. Антон больше любит жёсткие трассы. Если бы не два промаха, а один – брат взял бы награду. Он в отличной форме, но психология порой сказывается на стрельбе. В итоге в Хохфильцене в личных гонках Антон дважды стал четвёртым. Конечно, мы все мечтали о подиуме для Антона. Но золото и бронза в активе – значит, чемпионат прошёл положительно», — цитирует Маслову «Тюменская арена».