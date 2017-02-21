Никитин и Коробкина победили в беге на 1500 м на зимнем чемпионате России

В Москве продолжается зимний чемпионат России по лёгкой атлетике. В беге на 1500 м победили Владимир Никитин и Елена Коробкина. В тройном прыжке лучшей стала Ирина Гуменюк.
Легкая атлетика. Зимний чемпионат России. Москва
Мужчины. 1500 м
1. Владимир Никитин – 3.39,51.
2. Алексей Попов – 3.43,64.
3. Владимир Попов – 3.44,17.
Женщины. 1500 м
1. Елена Коробкина – 4.11,57.
2. Анна Щагина – 4.11,96.
3. Анастасия Калина – 4.11,98.
Тройной прыжок
1. Ирина Гуменюк – 14,02.
2. Виктория Прокопенко – 14,00.
3. Анна Крылова – 13,83.