Примак победил в прыжках в длину на зимнем чемпионате России в Москве

В Москве завершился зимний чемпионат России по лёгкой атлетике. Артём Примак победил в прыжках в длину с лучшим результатом сезона в мире и рекордом зимних чемпионатов России — 8,21 м. В эстафете 4х200 м победили мужская сборная Санкт-Петербурга и женская команда Москвы.
Лёгкая атлетика. Зимний чемпионат России. Москва
Мужчины. 4х200 м
1. Санкт-Петербург – 1.24,76.
2. Москва.
3. Ульяновская область.
Длина
1. Артём Примак – 8,21.
2. Фёдор Кисельков – 8,11.
3. Максим Колесников – 8,01.
Женщины. 4х200 м
1. Москва – 1.34,84.
2. Краснодарский край – 1.35,02.
3. Санкт-Петербург – 1.36,90.