Сукосян: рекордсменом или легендой себя не считаю. Не люблю эти слова

Бывший вратарь сборной России по гандболу, олимпийский чемпион Игр-2000 в Сиднее, двукратный чемпион мира Павел Сукосян, возобновивший карьеру в возрасте 55 лет, в интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину рассказал о причинах такого поступка.
«Ещё до Нового года ко мне обратились и Дмитрий Рогозин, и главный тренер «УОР №2» Николай Чигарёв с просьбой помочь московской команде сохранить прописку в Суперлиге. Решил попробовать. Пришёл на пару тренировок, чуть-чуть подвигался. Чигарёв сразу сказал, что я сильнее их нынешних вратарей. До того как сыграть первый матч, я тренировался полтора месяца.
Тяжеловато было, честно признаюсь. Я иногда играл в своё удовольствие в чемпионате Москвы по субботам-воскресеньям, но это любительский уровень, с профессиональным не сравнить. Но на опыте отыграл. Считаю, неплохо.
Я не собираюсь уходить со своей работы в „Луче“ и сразу сказал, что буду играть, только если работе это мешать не будет. Вроде бы удалось решить все вопросы, так что я буду играть и получать удовольствие, а также продолжать тренировать.
Я вообще не считаю себя рекордсменом или игроком, который совершил что-то необычное. И уж точно никакой не легендой. Не люблю эти слова», — рассказал Сукосян.
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