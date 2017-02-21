Шляхтин: если IAAF ответит в ночь со 2 на 3 марта, я ничего не смогу сделать

Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетикисообщил, что ВФЛА пока не получила ответа от Международной ассоциации легкоатлетических федераций по заявкам россиян на участие в международных стартах под нейтральным флагом. По словам Шляхтина, ВФЛА отправила 33 заявки, ещё 11 находятся в режиме ожидания.«IAAF пока ничего не ответила. Старт чемпионата Европы 3-4 марта, думаю, в ближайшее время будет ясно, куда мы будем двигаться дальше. Никаких дополнительных вопросов нам не было задано, ждём ответа от IAAF. Ответ по заявкам должен прийти в ВФЛА, так как заявки шли от нас.Вопросов очень много, например, что касается экипировки, в которой должны выступать нейтральные спортсмены. Мы готовы работать в авральном режиме, но если ответ придёт в ночь со 2 на 3 марта, я ничего не смогу сделать», — цитирует Шляхтина «Интерфакс».