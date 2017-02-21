Шипулин выставит на благотворительном аукционе вещи М. Фуркада и Бьорндалена

Российский биатлонист Антон Шипулин выставит вещи других известных биатлонистов на благотворительном аукционе, который проводит фонд Антона. В числе тех, кто предоставил свои вещи, значатся норвежцы Уле-Эйнар Бьорндален, Тарьей Бё, Йоханнес Бё и Тириль Экхофф, француз Мартен Фуркад, итальянка Доротея Вирер, а также россияне Максим Цветков, Евгений Гараничев, Светлана Слепцова и Ольга Подчуфарова.
«Посмотрите, сколько интересных вещей собрал для аукциона, который планируем запустить через три недели на странице Фонда Шипулина! Очень интересные и эксклюзивные будут лоты! Спасибо за предоставленные вещи», — написал Шипулина на своей странице в «Инстаграме».
Фонд Шипулина был создан в 2010 году и поддерживает спорт в Свердловской области.