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Шипулин выставит на благотворительном аукционе вещи М. Фуркада и Бьорндалена

21 февраля 2017, вторник. 17:35. Другие
Российский биатлонист Антон Шипулин выставит вещи других известных биатлонистов на благотворительном аукционе, который проводит фонд Антона. В числе тех, кто предоставил свои вещи, значатся норвежцы Уле-Эйнар Бьорндален, Тарьей Бё, Йоханнес Бё и Тириль Экхофф, француз Мартен Фуркад, итальянка Доротея Вирер, а также россияне Максим Цветков, Евгений Гараничев, Светлана Слепцова и Ольга Подчуфарова.

«Посмотрите, сколько интересных вещей собрал для аукциона, который планируем запустить через три недели на странице Фонда Шипулина! Очень интересные и эксклюзивные будут лоты! Спасибо за предоставленные вещи», — написал Шипулина на своей странице в «Инстаграме».

Фонд Шипулина был создан в 2010 году и поддерживает спорт в Свердловской области.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Антон Шипулин Мартен Фуркад Уле-Эйнар Бьорндален
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