Матч квалификации женского ЧМ по гандболу Россия — Польша пройдёт в Астрахани

Первый квалификационный матч чемпионата мира—2017 между женскими сборными России и Польши состоится в Астрахани. Такое решение принял исполком Федерации гандбола России в ходе заочного голосования.«Утверждаем решение, что матч между женскими сборными России и Польши пройдёт в Астрахани. С этим городом у нас связаны приятные воспоминания. В марте 2016 года сборная России стала победителем квалификационного турнира и отобралась на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро, которые в блестящем стиле выиграла», — отметил президент Федерации гандбола России, слова которого приводит официальный сайт ФГР.Отборочные матчи пройдут в июне, а чемпионат мира состоится в Германии с 1 по 17 декабря.