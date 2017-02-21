CAS оставил в силе отстранение шестерых российских лыжников

Спортивный арбитражный суд в Лозанне оставил в силе временное отстранение российских лыжников. Таким образом, эти спортсмены не смогут выступить на чемпионате мира по лыжному спорту в Лахти, который начнётся в среду, 22 февраля.Международная федерация лыжного спорта 23 декабря 2016 года по результатам доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена отстранила шестерых российских лыжников.Все шестеро отстранённых лыжников подали апелляцию в CAS на решение FIS о временном отстранении, но суд её отклонил.