Й. Бё: чувствую, что показал хорошее выступление на ЧМ

Норвежский биатлонистподвёл итоги своего выступления на чемпионате мира—2017 в Хохфильцене, где он, завоевав три серебряные медали в индивидуальных гонках, стал лишь восьмым в эстафете.«Перед началом чемпионата я думал, что Норвегия завоюет золотые медали в двух эстафетах, а мне нужно было работать над индивидуальными выступлениями, но всё получилось не так. Моей целью было бороться за медали во всех гонках, так что я чувствую, что показал хорошее выступление», — приводит слова Бё NRK.