Прохоров: нужно подавать в суд на ВАДА, которое ведёт войну с Россией

Бывший глава Союза биатлонистов России Михаил Прохоров рассказал, как, по его мнению, Россия может бороться с нападками Всемирного антидопингового агентства.
«ВАДА ведёт с Россией полноценную войну с использованием политических, информационных, финансовых, агентурных и прочих ресурсов, а мы войны не ведём и даже к ней не готовимся. Почему мы оказались в таком положении, сейчас не так уж важно, важно другое — почему ВАДА ведёт войну? Ответ очень прост: ВАДА попало в очень сомнительное положение, когда хакеры взломали его базу и впечатляющие подробности о сомнительных терапевтических исключениях для многих элитных спортсменов стали предметом гласности. Для ВАДА нужен громоотвод, чтобы перевести общественное внимание со своих проблем на другую тему. И таким громоотводом стала Россия.
Во-первых, нужно потребовать от ВАДА сделать доклад Макларена публичным — сразу будет понятно, что ничего там нет, кроме каких-то царапин на пробирках. Кстати, а кто их сделал? Может, у лаборантов ВАДА дрожали руки после праздника?! Во-вторых, сделать новый, справедливый и прозрачный устав ВАДА, заручиться поддержкой большинства спортсменов мира и выйти с ним в МОК. Это должна быть совместная международная инициатива по ликвидации двойных стандартов и повышению прозрачности в спорте.
В-третьих, подать в суд на Макларена и ВАДА от имени каждого спортсмена, упомянутого в докладе, за клевету. Потребовать как минимум по 1 млн долларов компенсации по каждому иску. Пусть ВАДА потрудится доказать виновность спортсменов либо заплатит за клевету. В-четвёртых, потребовать от ВАДА публичности всех терапевтических исключений, прозрачности результатов и графиков проверок всех спортсменов. Любой болельщик в любой точке мира должен иметь возможность через Интернет узнать, кого проверяют, а кого нет офицеры ВАДА, кто был пойман на употреблении запрещённых препаратов, а кто употребляет их с разрешения этой организации. Если потребуется — собрать подписи мировых атлетов в поддержку этой инициативы.
В-пятых, требовать прозрачных процедур вскрытия проб исключительно с записью под камеры с соблюдением всех технологий. В-шестых, жёстко пресекать импульсивные и бездоказательные комментарии некоторых иностранных атлетов по отношению к нашим спортсменам путём подачи исков по защите чести и достоинства. Имею в виду слова Мартена Фуркада о российском биатлонисте Александре Логинове. Это генеральная линия в общих чертах, которую можно быстро и эффективно реализовать для нормализации ситуации», — цитирует Прохорова «Коммерсантъ».