Вяльбе: я теперь уже вообще ни во что не верю

Президент Федерации лыжных гонок Россиипрокомментировала решение Спортивного арбитражного суда в Лозанне, оставившего в силе решение о временном отстранении пяти российских лыжников.«Я очень разочарована таким решением CAS. Не знаю, на сколько может затянуться процесс, я теперь уже вообще ни во что не верю. Мы будем бороться за наших ребят до последнего. Что касается состава на ближайший чемпионат мира, то он будет опубликован завтра», — приводит слова Вяльбе ТАСС.Международная федерация лыжного спорта 23 декабря 2016 года по результатам доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена отстранила Евгения Белова, Александра Легкова, Максима Вылегжанина, Алексея Петухова и Евгению Шаповалову.