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175 лет назад 2016
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Петухов: обязательно будем продолжать бороться, я чистый спортсмен

21 февраля 2017, вторник. 20:37. Другие
Российский лыжник Алексей Петухов прокомментировал решение CAS оставить в силе отстранение Алексея и ещё четырёх его соотечественников, что делает невозможным их выступление на чемпионате мира.

«Получил это решение, находясь в Лахти. До последнего надеялся и верил, что получится выступить, чувствовал в себе силы и был уверен, что смогу… Сказать, что я сейчас испытываю, очень тяжело, это не то что неприятные эмоции, это какое-то опустошение. Будем действовать как-то дальше, пока не могу сказать, что именно будет. Но обязательно будем продолжать бороться, я чистый спортсмен.

Вообще не понимаю, чем руководствовался CAS, отклоняя нашу апелляцию, возможно, это политизированное решение, может быть, были какие-то звонки сверху, не знаю. Одно точно — чемпионат мира закончен, так и не начавшись. Буду ждать, это очень тяжело, неизвестно, чего ждём, Олимпиада не за горами, а мы ждём», — приводит слова Петухова ТАСС.
Источник: ТАСС Сообщить об ошибке
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Алексей Петухов Допинг
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