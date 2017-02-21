Адвокат Легкова и Белова: причины отказа CAS пока не известны

Адвокат российских лыжниковКристоф Вишеман сообщил, что причины отказа CAS отменить отстранение его подопечных от международных соревнований пока не известны.«К сожалению, наш запрос был сегодня отклонён главой апелляционной комиссии CAS. Это означает, что временное отстранение остаётся в силе, пока панель CAS не примет решения. Мы до сих пор не имеем обязательного графика дальнейших процедур. Так как мы получили лишь резолютивную часть решения, мы не можем оценить на данный момент, был запрос отклонён по процессуальным основаниям или по существенным причинам», — приводит слова Вишемана ТАСС.