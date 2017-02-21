ВАДА приостановило деятельность антидопинговой лаборатории в Колумбии

Всемирное антидопинговое агентство приостановило работу антидопинговой лаборатории в Боготе (Колумбия) на срок до шести месяцев в связи с несоответствием деятельности лаборатории критериям внешней оценки качества ВАДА, сообщает официальный сайт организации.
Приостановка работы лаборатории вступила в силу 20 февраля. Ей запрещается проведение любых антидопинговых мероприятий, включая забор анализов мочи и крови. Все образцы из колумбийской антидопинговой лаборатории будут переданы в другие лаборатории, соответствующие кодексу ВАДА.