Япаров: на чемпионате мира выступим за себя и за тех парней

Серебряный призёр Олимпийских игр 2014 года в Сочи в мужской лыжной эстафете россиянинпрокомментировал решение Спортивного арбитражного суда в Лозанне оставить в силе временное отстранение российских лыжников Александра Легкова, Евгения Белова, Максима Вылегжанина, Алексея Петухова и Евгении Шаповаловой.«Печально, что наших ребят не допускают до чемпионата мира. Трудно подобрать слова. Для сборной России это большая потеря, их отсутствие ослабило команду. Но мы будем бороться за высокие результаты. Выступим за себя и за тех парней», — приводит слова Япарова «Спорт-экспресс».