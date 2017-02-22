Риди: ВАДА поддержит РУСАДА, но важнее всего — признание в РФ выводов Макларена

Президент Всемирного антидопингового агентства Крейг Риди рассказал о ситуации с бюджетом ВАДА на 2018 год и о системе выдачи спортсменам терапевтических исключений на применение запрещённых препаратов, а также оценил ход восстановления статуса РУСАДА.
«Это уже общепризнанный факт, что при ежегодном бюджете примерно в $ 27 млн у ВАДА и международной антидопинговой программы недостаточно средств для исполнения обязанностей. Безусловно, существенная прибавка в финансировании нужна для выполнения рекомендаций, предложенных на заседании совета учредителей ВАДА в ноябре 2016 года. Руководство ВАДА вместе с финансовым комитетом организации сейчас работает над проектом бюджета на 2018 год, который учтёт всю новую стратегическую деятельность под расширенной юрисдикцией ВАДА.
Программа терапевтических исключений является необходимой частью элитного спорта, она имеет признание со стороны подавляющего большинства спортсменов, врачей и всех заинтересованных сторон в борьбе с допингом. Право на использование запрещённых веществ выдается исключительно антидопинговыми организациями после тщательной проверки в соответствии с положениями ISTUE, а также после оценки трёх врачей, специализирующихся на спортивной медицине или других соответствующих специальностях. Выданные разрешения на использование запрещённых веществ в дальнейшем поступают на рассмотрение в соответствующие антидопинговые агентства и ВАДА. Не стоит забывать, что для выдачи TUE требуется строгое выполнение четырёх критериев. После выдачи TUE должны соблюдаться предписанная дозировка, частота, способ и продолжительность приёма.
ВАДА решительно настроено на поддержку РУСАДА и прилагает усилия по его возвращению в рамки международного антидопингового кодекса. Но важнее всего — признание выводов доклада Ричарда Макларена в России, ВАДА работает в этом направлении с соответствующими органами власти в стране. Два международных эксперта и Британское антидопинговое агентство следят за тем, чтобы в России появилась улучшенная и надёжная антидопинговая программа, которая поможет восстановить доверие спортсменов и международного сообщества. РУСАДА была предоставлена дорожная карта по восстановлению членства, и мяч явно на их поле», — цитирует Риди ТАСС.