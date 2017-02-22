FIS 7 марта объявит, будет ли требовать увеличения срока дисквалификации Йохауг

7 марта Международная федерация лыжного спорта объявит, будет ли требовать увеличения срока дисквалификации норвежской лыжницыза применение допинга, сообщает NRK. Спортсменка сдала положительный допинг-тест на анаболический стероид клостебол и была дисквалифицирована Норвежским антидопинговым агентством на 13 месяцев.Лыжница утверждала, что запрещённый препарат входил в состав крема для губ. Врач женской сборной Норвегии по лыжным гонкампояснил, что купил этот крем для Терезы, но не помнит, чтобы на упаковке было написано про содержание в нём запрещённого вещества.Срок дисквалификации спортсменки отсчитывается с 18 октября 2016 года.