В «Московском Поло Клубе» пройдёт российско-французский турнир по поло на снегу

«Московский Поло Клуб» будет представлен двумя командами. В первую войдут: Игорь Кузнецов (-2), Александра Родзянко (-1) и Михаил Родзянко, являющийся лучшим игроком России на данный момент с гандикапом в 3 балла. За вторую сыграют Борис Асоев (1), Егор Заостровцев (1), Екатерина Тюрина (-1) и Александр Оболенский (-2).
Турнир пройдёт в «Московском Поло Клубе» по адресу: Московская область, Дмитровский район, 56 км. Дмитровского шоссе, «Целеево Гольф и Поло Клуб».
Билет можно приобрести по ссылке: http://moscowpoloclub.com/tournaments/.