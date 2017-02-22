Халили завоевал серебро в индивидуальной гонке на юношеском ЧМ в Осрблье

В Осрблье (Словакия) стартовало юношеское первенство мира по биатлону. В индивидуальной гонке у юношей победу одержал канадец Лео Гранбуа. Россиянин Саид Каримулла Халили занял второе место. Третьим стал немец Данило Ритмюллер.
Биатлон. Юношеское первенство мира. Осрблье
Индивидуальная гонка. 12,5 км. Юноши
1. Лео Гранбуа (Канада) — 32.56,6 (0).
2. Саид Каримулла Халили (Россия) — +1.14,9 (3).
3. Данило Ритмюллер (Германия) — +1.21,15 (3)…
15. Александр Мяконький (Россия) — +3.49,7 (5)…
43. Илья Новопашин (Россия) — +7.07,0 (7)…
58. Степан Парфёнов (Россия) — +8.29,5 (10).