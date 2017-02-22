Суд Швейцарии отклонил апелляции Исинбаевой и Шубенкова на недопуск к ОИ-2016

Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляционные заявления российских легкоатлетов Елены Исинбаевой ина решение Спортивного арбитражного суда о недопуске до Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Апелляции были поданы ещё в августе 2016 года.В решении суда говорится, что единственным требованием спортсменов было приостановить решение CAS для участия в Олимпиаде, а так как формально исполнить данное требование невозможно, апелляция не может быть удовлетворена, сообщает ТАСС.К Олимпиаде в Рио-де-Жанейро была допущена лишь одна российская легкоатлетка — прыгунья в длину