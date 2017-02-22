Глава FIAS предложил обучить самбо работников авиакомпаний

Президент Международной федерации самбопредложил авиакомпаниям мира направить своих сотрудников на обучение данному виду единоборств, чтобы эффективно справляться с авиадебоширами, сообщает официальный сайт федерации.«Самбо — это вид боевого искусства, который раз за разом доказывает свою эффективность. В смешанных единоборствах самбисты традиционно становятся победителями, а число поклонников самбо с каждым годом растёт.Как известно, в последнее время резко участились случаи конфликтов на самолётах, спровоцированных пьяными пассажирами. Самбо имеет дополнительные преимущества перед другими видами единоборств в условиях ограниченного пространства в салонах самолётов. Болевые приёмы позволят максимально быстро нейтрализовать хулиганов, не причиняя вреда их здоровью», — сказал Шестаков.