Акимова, Цветков и Елисеев выступят на Всемирных военных играх в Сочи

В состав сборной Вооружённых Сил России на III зимних Всемирных военных играх, которые пройдут в Сочи, вошли призёры чемпионата мира в Хохфильцене (Австрия) прапорщик Максим Цветков и младший сержант Татьяна Акимова, сообщает пресс-служба Игр. Цветков завоевал золотую медаль на чемпионате мира в составе мужской эстафетной сборной России, Акимова выиграла бронзу в смешанной эстафете.
Помимо них в составе мужской сборной прапорщики Матвей Елисеев, Алексей Корнев, Эдуард Латыпов, рядовой Сергей Клячин. В женскую команду вошли прапорщик Галина Нечкасова, младшие сержанты Анастасия Загоруйко и Ульяна Кайшева, рядовой Анастасия Евсюнина.
Соревнования по биатлону пройдут на лыжно-биатлонном комплексе «Лаура». Первые гонки (спринт) уже 24 февраля.