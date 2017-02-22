В День защитника Отечества пройдёт благотворительный одиночный забег

В День защитника Отечества, 23 февраля, московский бизнесмен и основатель компании RestartYOUначнёт одиночный забег в рамках благотворительного проекта «Атлет во благо» и проекта «Жизнь. Перезагрузка» на 360+ километров по трассе «Анапа – Сочи» в поддержку подростков с синдромом Дауна. Цель забега – собрать 360+ тыс. рублей – по 1 рублю на каждый метр пути, который он пробежит.С 14 января, даты начала проекта, Петра поддержали более 160 человек. На данный момент собрано более 200 тыс. руб. Внести пожертвования и посмотреть точную сумму можно на сайте проекта Петра Зозули «Жизнь. Перезагрузка». Все собранные средства будут переданы благотворительному фонду «Синдром любви».Символичным финишем ультрамарафона станет чаша Олимпийского огня в Сочи. 3 марта – в свой день рождения — Пётр пробежит ещё 5 км со всеми желающими до Центрального универсального музея искусств, в зале которого пройдёт встреча с поклонниками, посвящённая благотворительному марафону. На встрече спикер расскажет, как найти новые смыслы и провести перезагрузку своей жизни, а также повлиять на многие жизни нуждающихся в заботе и внимании людей.