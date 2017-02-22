Шипулин в течение недели будет тренироваться в Екатеринбурге

Российский биатлонист, завоевавший две медали на чемпионате мира—2017 в Хохфильцене, вернулся в Екатеринбург, сообщает Znak.com. 29-летний спортсмен проведёт в городе почти неделю. Он продолжает тренироваться, бегает на лыжах.18 февраля мужская сборная России в составе Алексея Волкова, Максима Цветкова, Антона Бабикова и Антона Шипулина одержала победу в мужской эстафете. До этого Шипулин завоевал бронзу в смешанной эстафете, а в личных гонках екатеринбургский биатлонист до пьедестала не добирался, дважды становясь четвёртым.Следующий этап Кубка мира пройдёт со 2 по 5 марта в Пхёнчхане.