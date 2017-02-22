Грищук и Яковенко одержали победы в 5-м туре Гран-при FIDE

В пятом туре этапа Гран-при Международной федерации шахмат (FIDE), который проходит в Шардже (ОАЭ), два российских гроссмейстера одержали победы. Александр Грищук обыграл украинца Павла Эльянова, а Дмитрий Яковенко – соотечественника Александра Рязанцева. Ян Непомнящий сыграл вничью с Дин Лижэнь из Китая, Евгений Томашевский разошёлся миром с венгром Рихардом Раппортом.
Результаты остальных встреч:
Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) – Хикару Накамура (США) – 0,5:0,5
Максим Вашье-Лаграв (Франция) – Левон Аронян (Армения) – 0,5:0,5
Майкл Адамс (Англия) – Йон Людвиг Хаммер (Норвегия) – 1:0
Франциско Вальехо (Испания) – Ли Чао (Китай) – 0,5:0,5
Салех Салем (ОАЭ) – Хоу Ифань (Китай) – 0,5:0,5
Турнирное положение после пяти туров:
1-2. Вашье-Лаграв, Мамедьяров – по 3,5.
3-6. Накамура, Адамс, Грищук, Яковенко – по 3.
7-12. Аронян, Вальехо, Ифань, Непомнящий, Лижэнь, Чао – по 2,5.
13-16. Раппорт, Рязанцев, Хаммер, Эльянов, – по 2.
17-18. Томашевский, Салем – по 1,5.