Грищук и Яковенко одержали победы в 5-м туре Гран-при FIDE

В пятом туре этапа Гран-при Международной федерации шахмат (FIDE), который проходит в Шардже (ОАЭ), два российских гроссмейстера одержали победы.обыграл украинца Павла Эльянова, а– соотечественникасыграл вничью с Дин Лижэнь из Китая,разошёлся миром с венгром Рихардом Раппортом.Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) – Хикару Накамура (США) – 0,5:0,5Максим Вашье-Лаграв (Франция) – Левон Аронян (Армения) – 0,5:0,5Майкл Адамс (Англия) – Йон Людвиг Хаммер (Норвегия) – 1:0Франциско Вальехо (Испания) – Ли Чао (Китай) – 0,5:0,5Салех Салем (ОАЭ) – Хоу Ифань (Китай) – 0,5:0,51-2. Вашье-Лаграв, Мамедьяров – по 3,5.3-6. Накамура, Адамс, Грищук, Яковенко – по 3.7-12. Аронян, Вальехо, Ифань, Непомнящий, Лижэнь, Чао – по 2,5.13-16. Раппорт, Рязанцев, Хаммер, Эльянов, – по 2.17-18. Томашевский, Салем – по 1,5.