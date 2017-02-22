Будапешт не будет претендовать на проведение Игр-2024

Будапешт снял свою кандидатуру с выборов города — организатора летних Олимпийских игр — 2024, сообщает Reuters.Поводом для такого решения стала акция венгерской молодёжной организации Momentum, которой удалось собрать более 266 тыс. подписей для организации референдума против проведения Игр, что почти в два раза превышает минимальный необходимый порог (138 тыс.). Мэр Иштван Тарлош согласился с позицией народа.Выборы столицы Игр-2024 пройдут 13 сентября 2017 года на сессии Международного олимпийского комитета в Лиме. На проведение турнира претендуют Париж и Лос-Анджелес. Ранее свои кандидатуры сняли Гамбург, Рим и Бостон.