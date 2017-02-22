Паравелогонщик Обыденнов вернул себе золотую медаль чемпионата мира—2016

Российский паравелогонщик Алексей Обыденнов, который был лишён золота чемпионата мира 2016 года в Монтикьяри из-за обнаружения в его организме запрещённого вещества мельдония, сумел вернуть себе награду. О том, как ему это удалось, спортсмен рассказал на своей странице в «Фейсбуке».
«Я сдал две допинг-пробы в Италии в марте 2016 года – внесоревновательную и соревновательную. Обе показали незначительные следы присутствия мельдония в организме. При этом концентрации запрещённого к тому времени вещества были гораздо ниже тех, которые были установлены позднее в разъяснениях ВАДА как достаточные для принятия решения об отсутствии вины либо халатности спортсмена и о неприменении дисциплинарных санкций. Однако, согласно правилу Всемирного антидопингового кодекса об автоматической дисквалификации всех результатов, достигнутых в ходе соревнований, когда была взята положительная проба, моя золотая медаль и мой титул чемпиона мира были аннулированы, поскольку злополучная соревновательная проба, впоследствии давшая положительный результат на мельдоний, была взята именно 20 марта 2016 года – в день золотого триумфа.
Я решил побороться за свои достижения и попытался доказать несправедливость применения общего правила в данном конкретном случае. Несмотря на то что шансов на успех иска было совсем немного, да и прецедентов неприменения обязательного правила об автоматической дисквалификации в мировой практике практически не имеется, в борьбу включился поверивший в меня руководитель Группы компаний «МИЦ» Андрей Рябинский, взявший на себя все расходы на подачу и рассмотрение иска в Спортивном арбитражном суде в Лозанне. Юридическую поддержку мне оказал Артём Пацев, который разработал правовую позицию, подготовил необходимые документы и направил жалобу в CAS. Доводы нашей жалобы показались ответчикам достаточно убедительными – настолько, что стороны решили восстановить справедливость сами и заключили мировое соглашение, которое было утверждено CAS», — написал Обыденнов.