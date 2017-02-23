Фигуристы Дэвис и Уайт не будут защищать титул на Играх-2018 в Пхенчхане

Олимпийские чемпионы 2014 года в танцах на льду, американские фигуристы, не будут защищать титул на Играх 2018 года в Пхенчхане. После победы в Сочи они каждый сезон сообщали о намерении отдохнуть и вернуться, но теперь решение принято — карьера в большом спорте завершена.«Об этом всё ещё непривычно говорить вслух. Я ещё не совсем уверен, какой тон следует использовать. Это не повод для радости и присутствует чувство разочарования, однако в то же время я рад, что решение, наконец, принято», — приводит слова Уайта телекомпания NBC.«После Сочи мы много думали об этом и понимали, что идём в правильном направлении. Когда я бываю на соревнованиях, люди спрашивают, хотела бы я быть на льду. После долгих размышлений я всегда отвечаю отрицательно. Я думаю, это показательно», — добавила Дэвис.