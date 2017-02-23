Меркулова стала 11-й на турнире по выездке в Германии

Российская спортсменка Инесса Меркулова приняла участие в международном турнире по выездке CDI 1* в Нюмюнстере (Германия). В программе Малого приза она на Активе заняла 11-е место с результатом 66,974%. Победу одержала немка Джил Мариэль-Бекс на Дэймонс Сателайт — 75,219%.
В Большом призе лидер сборной России, выступавшая на Авансе, показала 18-й результат — 64,760%. Победила немка Изабель Верт на Доне Джонсоне — 75,780%.
В рейтинге Международной федерации конного спорта Меркулова занимает шестое место.