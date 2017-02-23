Меркушина: пока я морально не готова заканчивать эстафету на чемпионате мира

Серебряный призёр чемпионата мира 2017 года украинская биатлонисткарассказала, когда узнала, что выступит на третьем этапе эстафеты, и призналась, что эта гонка является для неё особенной.«Узнала вечером после гонки преследования. Я спросила: «К чему мне готовиться?» Мне сказали, что к третьему этапу. Я ответила: «Хорошо, буду готова!» Если честно, я бы и сама себя на третий этап поставила. Накануне мы обсуждали это с папой и тренерами. Рассматривался как вариант и последний этап. Но я честно призналась, что пока морально не готова заканчивать эстафету на чемпионате мира.О чём подумала, когда закрыла все пять мишеней на «стойке»? Я не то что своих мыслей в тот момент не вспомню, у меня вообще вся эстафета как в тумане. Самое яркое воспоминание — это уже когда я выходила на финишную прямую, которая шла через стрельбище, и увидела Франциску Хильдебранд. Такая спортивная злость в тот момент проснулась. Я стиснула зубы, и единственное, о чём подумала, — вцепиться и не отпускать! Быстрее, быстрее, быстрее, Настя!Понимала, что, к сожалению, мне не удалось выйти к чемпионату мира на пике формы, по крайней мере на такой, как хотелось. Хотя хорошо, что смогли собрать среднюю скорость и хорошую стрельбу воедино. Единственное, эстафета для меня всегда была совершенно особенной гонкой. Планка падает, я ничего не вижу и ничего не чувствую. Когда свой этап бегу, борюсь, что есть силы, но чтобы отыграть 12 секунд у Хильдебранд… Тут я сама себя удивила» — цитирует Меркушину «Спорт-экспресс в Украине».