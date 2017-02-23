Савицкий: сборной Казахстана по биатлону ещё не вернули всех вещей, это тревожит

Казахстанский биатлонистсообщил, что австрийская полиция пока не вернула спортсменам всех вещей, конфискованных во время обыска перед стартом чемпионата мира в Хохфильцене. 8 февраля полиция провела обыски в отеле команды Казахстана. Были найдены различные медицинские препараты в комнатах. Биатлонисты сборной сдали анализы крови и мочи, которые в итоге дали отрицательный результат. Казахстанская биатлонисткапозднее рассказала, что допрос спортсменов шёл до 5 утра в разных полицейских участках.«Мы вернулись из Австрии пару дней назад. Не будет сюрпризом, если скажу, что команда измучена после чемпионата мира в Хохфильцене. Мы много работали для участия в соревнованиях, а потом случились эти несколько напряжённых дней с обыском и допросами. Нам ещё не вернули наших вещей, и это тревожит», – цитирует Савицкого Inside the Games.