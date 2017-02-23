Цветков: надо было приехать в Хохфильцен либо раньше, либо позже

Чемпион мира по биатлону в составе мужской эстафетной сборной Россииоценил своё состояние перед стартом на Всемирных военных играх в Сочи и рассказал о сложностях, которые испытывал на чемпионате мира в Хохфильцене.«Не сказал бы, что у меня огромная физическая усталость накопилась после чемпионата мира. Психологическая — возможно. Да, хотелось съездить домой. Мы же перед чемпионатом мира долго не были дома. Сейчас я два дня провёл в Вологде с супругой – и прилетел в Сочи. В прошлом году чувствовал усталость после чемпионата мира, а в Хохфильцене у меня было не так много гонок, и соревновательную нагрузку тренеры равномерно распределили в Австрии по двум неделям. Поэтому у меня остались силы на участие в военных Играх.Приму участие в спринте и эстафете. После официальной тренировки определится состав на спринт на 100%.69-е место в спринте на чемпионате мира стало для меня досадным поражением. Мы провели хороший подготовительный сбор, я отлично себя чувствовал, но мы промахнулись со спуском с гор. Надо было приехать в Хохфильцен либо раньше, либо позже, а получается, каждый из наших биатлонистов спускался по-разному со сборов в Обертиллиахе. Мне не повезло в этом плане, но я чувствовал, что работа, которая была проделана, не прошла зря. Я знал, что могу показать хороший результат. Как раз-таки в эстафете я себя очень хорошо чувствовал и функционально, и в плане стрельбы.Главные конкуренты на Играх в Сочи? Те, кто выступал на чемпионате мира в Хохфильцене. Прежде всего болгары. В Сочи выступят чемпион Европы этого года Владимир Илиев и трёхкратный серебряный призёр чемпионатов Европы Красимир Анев. У них очень хорошая физическая форма. Но и у нас с прапорщиком Матвеем Елисеевым, который прилетел в Сочи из Хохфильцена, настрой боевой. Будем бороться за каждую десятую секунды в каждой гонке.Готов ли спеть гимн на Всемирных военных играх? Если будет повод, будут золотые медали, я только «за». На пьедестале готов петь в любое время суток», — цитирует Цветкова «Советский спорт».